Прибув п'яним на матч: чому Селезньова вигнали з Колоса

Форвард Євген Селезньов покинув Колос. Причиною стало порушення правил зі сторони футболіста. Ймовірно мова йде про п'янку, яку влаштував гравець.

Джерело: UA-Футбол

Колос поки офіційно так і не підтвердив інформацію про те, що Євген Селезньов покинув команду. Однак головний тренер команди Руслан Костишин коротко прокоментував цю ситуацію. Він заявив, що це його рішення. Але до деталей вирішив не вдаватися.

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Журналіст Ігор Бурбас, який першим і повідомив інформацію про це, заявив, що причиною стало грубе порушення режиму гравцем.

За даними UA-Футбол, Селезньов прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Відтак як тільки стало відомо, що Селезньов прибув на гру п'яним, головний тренер клубу Костишин вирішив, що нападник більше не буде грати за команду. І добився, щоб його виключили із команди взагалі.

При цьому він спочатку був у стартовому складі команди, але після гри у звіті клубу вказано, що Селезньов не зіграв у цьому матчі. На поле з перши хвилин вийшов Данфа.