Далі слово за "Циганським королем": WBC допоможе Усику провести бій із Ф'юрі

Останній рік увесь світ боксу чекає на бій за абсолюта у надважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Раніше британець постійно відмовлявся від цього поєдинку, проте зараз з'являється все більше деталей, які вказують на те, що суперфайт має відбутися.

На початку вересня саудівський промоутер зустрівся з обома боксерами та заінтригував хорошими новинами, які можуть оголосити вже найближчим часом. Пізніше на це натякав менеджер Ф'юрі, а зараз дійшла справа й до британця, яких хоч і в своєму дурноватому стилі, але заявив, що в разі щедрої пропозиції готовий вийти у ринг з українцем.

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Все заради бою за абсолюта у хевівейті

Черговим підтвердженням, що команди боксерів готуються провети "бій століття" стали слова президента Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулеймана. Він розповів, що його організація поки що не збирається призначати наступного обов'язкового претендента на бій проти чемпіона в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі за титул WBC. Таким чином вона хоче не перешкоджати поєдинку за абсолютне чемпіонство між британцем та володарем поясів IBF, WBA та WBO Олександром Усиком.

Можливо, бій Вайлдер – Руїс і не відбудеться. Навіщо шукати якогось іншого обов'язкового поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, який заважатиме та стоятиме на шляху Ф'юрі до бою з Усиком? Ми вибрали високу планку та хочемо провести бій за абсолютне чемпіонство, і ми дотримуємося цієї позиції.



Ми не забираємо жодних можливостей у інших бійців. Вони просуваються кар'єрними сходами, і бій Вайлдер – Руїс був справжнім поєдинком за право битися за титул, але тепер ми просто чекаємо,

– заявив Сулейман.

Нагадаємо, що 28 жовтня в Саудівській Аравії відбудеться 10-раундовий бій за правилами професійного боксу між Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну. Після цього мають активізуватися перемовини про поєдинок Усик – Ф'юрі, який багато інсайдерів анонсували вже на найближчу зиму.