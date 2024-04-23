"Інший запит": президент WBC прокоментував можливість скасування реваншу Усик – Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі 18 травня проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу. Після цього, за умовами контракту, має відбутися реванш.

Проте останнім часом з'явилося багато розмов, що другого поєдинку може не відбутися. І в разі перемоги британського боксера, Тайсон Ф'юрі в наступному бою зійдеться в ринзі з Ентоні Джошуа.

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Чи можуть скасувати реванш Усик – Ф'юрі

Таку інформацію прокоментував президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман. Він відповів на питання, чи можна скасувати реванш нині непереможних чемпіонів хевівейту.

WBC отримала запит, за який проголосувало правління компанії. Усі погодилися на об’єднавчий бій та реванш. Саме це ми ухвалили. Звичайно, якщо буде інший запит, правління WBC його обговорить та проголосує. Можу сказати, що іншого запиту ми не отримували. Зараз є лише бій Ф’юрі – Усик та реванш,

– сказав Сулейман.

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі також відреагував на можливість скасування реваншу. Він заявив, що не дивиться за спину Усику та впевнений, що на поціновувачів боксу очікує два очні поєдинки між чинними чемпіонами.

. Переможець "бою століття" стане першим абсолютним чемпіоном світу надважкої вагової категорії в епоху чотирьох поясів. Останнім абсолютом був Леннокс Льюїс чверть століття тому, але тоді він володів трьома основними титулами.

Цікаво, що все ще є думки, що в останній момент "Циганський король" може не вийти навіть на першу битву. На цей випадок у команди Усика є план Б.