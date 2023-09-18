Усе в руках росіян: президент УЄФА назвав умову повернення Росії до міжнародного футболу

З початку повномасштабного вторгнення російський футбол був виключений з усіх міжнародних офіційних змагань. Тамтешні клуби та збірні змогли лише декілька разів зіграти товариські матчі з суперниками, які зовсім не цінують свою репутацію.

Генеральний секретар Російського футбольного союзу РФС Максим Митрофанов заявляв, що організація веде переговори з УЄФА та ФІФА щодо повернення на турніри. Цього досі не сталося, хоча перший неприємний сигнал уже був, адже жіночу бригаду арбітрів було призначено на матч Ліги націй.

До теми Вперше після початку війни: російську бригаду арбітрів призначили на матч збірних в Лізі націй

Агресорам не місце в міжнародному футболі

Президент УЄФА Александер Чеферін, заявив, що до завершення війни на території України, яку розв’язала Росія на чолі зі своїм "великим" геополітиком, такий сценарій неможливий. Тому російські збірні та клуби не повернуться до участі у змаганнях під егідою УЄФА поки триватимуть бойові дії.