Одні непорозуміння: президент ПСЖ "насипав на горіхи" Мбаппе за те, що той наговорив зайвого

У французькому колективі як завжди панує конфліктна атмосфера. Цього разу президент ПСЖ Аль-Хелаїфі вирішив поставити на місце зірку парижан.

Кіліан Мбаппе публічно розкритикував рекламний ролик французького гранда, Президент ПСЖ вимушений був провести виховну розмову з талановитим футболістом.

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Вередлива цяця

Французький нападник випробовує нерви Аль-Хелаїфі своїм юнацьким максималізмом. Мбаппе публічно зганьбив рекламний ролик ПСЖ, оскільки в ньому проігнорували низку зірок парижан. Президент столичного клуба, який не оцінив вчинок Мбаппе, у свою чергу вирішив організувати з Кіліану виховну роботу. Сторони провели телефонну розмову.

Аль-Хелаїфі зазначив, що такі питання варто вирішувати всередині колектива, а не давати журналістам зайвого інфоприводу для розмов. До того ж, президент ПСЖ нагадав Кілану, що він і так користується небаченими привілеями в команді після перепідписання контракту.

Мбаппе сам контролює іміджеві права, просунувся у ієрархії капітанів, що спричинило конфлікт з Преснелем Кімбпепе, а також має слово щодо трансферів. Натомість нападник як на полі, так і а його межами поводиться не найкращим чином. Проте мова про продаж Мбаппе не йде, оскільки в колективі його вважають безпосереднім лідером ПСЖ.

Кіліан у стані парижан