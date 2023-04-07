Одні непорозуміння: президент ПСЖ "насипав на горіхи" Мбаппе за те, що той наговорив зайвого
Джерело:AS
У французькому колективі як завжди панує конфліктна атмосфера. Цього разу президент ПСЖ Аль-Хелаїфі вирішив поставити на місце зірку парижан.
Кіліан Мбаппе публічно розкритикував рекламний ролик французького гранда, Президент ПСЖ вимушений був провести виховну розмову з талановитим футболістом.
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Вередлива цяця
Французький нападник випробовує нерви Аль-Хелаїфі своїм юнацьким максималізмом. Мбаппе публічно зганьбив рекламний ролик ПСЖ, оскільки в ньому проігнорували низку зірок парижан. Президент столичного клуба, який не оцінив вчинок Мбаппе, у свою чергу вирішив організувати з Кіліану виховну роботу. Сторони провели телефонну розмову.
Аль-Хелаїфі зазначив, що такі питання варто вирішувати всередині колектива, а не давати журналістам зайвого інфоприводу для розмов. До того ж, президент ПСЖ нагадав Кілану, що він і так користується небаченими привілеями в команді після перепідписання контракту.
Мбаппе сам контролює іміджеві права, просунувся у ієрархії капітанів, що спричинило конфлікт з Преснелем Кімбпепе, а також має слово щодо трансферів. Натомість нападник як на полі, так і а його межами поводиться не найкращим чином. Проте мова про продаж Мбаппе не йде, оскільки в колективі його вважають безпосереднім лідером ПСЖ.
Кіліан у стані парижан
- Мбаппе перейшов у ПСЖ з Монако у віці 18-ти років. За юного француза столичний колектив віддав 145 мільйонів євро плюс 35 мільйонів євро бонусами, що зробило його другим найдорожчим футболістом світу після його однокулбника Неймара (його придбали за 222 мільйона євро).
- Молодий талант відразу ж показав, що за нього не дарма заплатити таку суму, оскільки почав демонструвати свою гольову майстерність. Наразі Кіліан провів за ПСЖ 139 матчів, в яких забив 125 голів, у 24-річному віці ставши найкращим бомбардиром французького гранда.
- Також, перебуваючи у станіі ПСЖ, Мбаппе зі збірною Франції ставав чемпіоном світу 2018-го року , на якому його визнали найкращим молоди гравцем турніру.