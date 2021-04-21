Вибух гранати в офісі президента Інгульця Поворознюка: є загиблий та що відомо

Ввечері 20 квітня в офісі Олександра Поворознюка, який є президентом футбольного клубу Інгулець, стався вибух гранати. На той час в приміщенні перебувало троє осіб, один з них загинув.

Першим повідомлення про вибух в кабінеті Олександра Поворознюка написали у фейсбук-грі з назвою "ЗМІ нашої громади". Згодом сам Поворознюк підтвердив цю інформацію в коментарі Tribuna.com.

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Вже після цього Поворознюк розповів деталі цієї ситуації в коментарі телеканалу "Футбол 1/2/3". За його словами, гранату підірвав один з чоловіків, який цей час був в кабінеті.

"Не можу зрозуміти, як це сталося. Одне тільки скажу: не знаю, як я вижив. Просто не знаю. Коли ти сидиш говориш, просто ні про що, посміхаємося всі – і тут чудак витягує гранату, кидає на стіл. Не розумію взагалі, як я вижив", – розповів Поворознюк.

Він поки ні з чим не пов'язує всю цю ситуацію.

В якому стані перебуває Поворознюк

Президент Інгульця не постраждав внаслідок вибуху. Він переконує, що з ним все нормально. І що його не госпіталізували після цього.

Що кажуть в поліції: є загиблий

Правоохоронці розповіли деталі цієї пригоди. За їх даними, вибух стався в приміщенні офісу, який належить двом сільгосппідприємцям (Олександр Поворознюк займається агробізнесом). Виклик вони отримали о 18:20.

Також відзначається, що конфлікту між чоловіками не було. Тож "внаслідок необережного поводження пролунав вибух предмету, зовні схожого на гранату".

У результаті вибуху один чоловік отримав тяжкі травми, інший – осколкові поранення. 58-річного чоловіка було терміново доправлено до лікувального закладу. 21 квітня від отриманих травм він помер.