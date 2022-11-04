"Зосередьтеся на футболі": президент ФІФА проігнорував заклики відсторонити Іран від ЧС-2022

ФІФА звернулася до команд-учасниць чемпіонату світу із закликом зосередитися на турнірі в Катарі. Чиновники зайняли страусину позицію, повторюючи тезу "спорт поза політикою".

Головний футбольний орган світу не захотів брати на себе відповідальність і вирішив за краще не реагувати на дискримінацію прав людини в Катарі, а також на заклики відсторонити Іран за співучасть в агресії Росії проти України.

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Президент ФІФА Джанні Інфантіно та генеральний секретар Фатма Самура опублікували відкритий лист із зверненням до усіх 32 учасників Мундіалю в Катарі. В листі Міжнародна федерація футболу відсторонилася від політичних вимог і закликала сконцентруватися на футболі.

Футбол має займати центральне місце

"Будь ласка, давайте тепер зосередимося на футболі. Ми знаємо, що футбол не існує у вакуумі, і ми, як і ви, розуміємо, що існує багато викликів та труднощів політичного характеру у всьому світі. Але, будь ласка, не дозволяйте затягувати футбол у кожне існуюче ідеологічне чи політичне протистояння.

У ФІФА ми намагаємося поважати всі думки та переконання, не роздаючи моральних уроків решті світу.

Однією з найбільших переваг світу є саме його різноманітність, і якщо інклюзія щось означає, це означає повагу до цього розмаїття. Жоден народ, культура чи нація не "кращі" за будь-які інші.

Цей принцип є основою взаємної поваги та недискримінації. І це також одна з головних цінностей футболу. Тож, будь ласка, пам'ятаємо все про це і нехай футбол посідає центральне місце", – говориться в листі Інфантіно.

Нагадаємо, нещодавно УАФ звернулася до ФІФА з вимогою дискваліфікувати Іран з ЧС-2022. Як відомо, ця країна причетна до війни в Україні. Іран постачає в Росію дрони-камікадзе, які вбивають мирних жителів.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня цього року. Нагадаємо, що Іран потрапив у квартет В на Мундіалі, де має зіграти проти Англії, США та Уельсу.