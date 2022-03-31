Президент ФІФА розповів, чому Росію не виключили з організації

У четвер, 31 березня, у Досі відбувся Конгрес ФІФА. Організація позбавила членства 3 країни, проте не Росію.

Інфантіно: Виключення Російського футбольного союзу із ФІФА – не варіант

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів, чому Росію не позбавили членства організації.

До теми На тлі війни в Україні: ФІФА визнала російську мову однією з офіційних

Виключення Російського футбольного союзу із ФІФА – не варіант,

– заявив очільник ФІФА.

"Якщо ми не збиратимемо людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту", – зазначив Інфантіно.

Також президент ФІФА нейтрально висловився щодо збірної Росії. Він запевнив, що відсторонення росіян від ЧС-2022 може наблизити до миру в Україні.

Виключення збірної Росії та російських клубів не було легким рішенням. Воно торкнулося людей, котрі люблять футбол. Але для нас це було способом наблизити мир,

– додав фахівець.

Під час Конгресу було прийнято ще одне абсурдне рішення – ФІФА визнала російську мову однією з офіційних.