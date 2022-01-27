Президент ФІФА назвав переваги проведення чемпіонату світу з футболу раз на 2 роки
27 січня 2022 , 13:01Читать новость на русском
Джерело:Dw.com
У ФІФА запропонували проводити чемпіонат світу з футболу кожні 2 роки. Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав нові переваги такого турніру.
"Допоможе розв'язувати проблему напливу біженців"
Президент ФІФА переконаний, що проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки має низку переваг. За його словами, Мундіаль за такою схемою допоможе впоратися із проблемою напливу африканських біженців до Європи.
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Нам потрібно знайти способи охопити весь світ, дати надію африканцям. Їм не потрібно перетинати Середземне море у пошуках кращого життя. Багато хто з них знаходить смерть у морі. Ми повинні дати їм можливості та почуття власної гідності,
– сказав Інфантіно.
Що відомо про пропозицію ФІФА
- У вересні 2021-го року глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер озвучив ідею проводити чемпіонат світу кожні 2 роки.
- У ФІФА запевнили, що це допоможе популяризувати футбол. Нововведення можуть набути чинності після чемпіонату світу 2026 року.
- Проте ідею ФІФА розкритикували чиновники та футбольні функціонери. ФІФА також не знайшла підтримка в УЄФА. Причина в тому, що проведення чемпіонату світу кожні 2 роки збільшить навантаження на футболістів.