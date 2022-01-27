"Допоможе розв'язувати проблему напливу біженців"

Президент ФІФА переконаний, що проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки має низку переваг. За його словами, Мундіаль за такою схемою допоможе впоратися із проблемою напливу африканських біженців до Європи.

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Нам потрібно знайти способи охопити весь світ, дати надію африканцям. Їм не потрібно перетинати Середземне море у пошуках кращого життя. Багато хто з них знаходить смерть у морі. Ми повинні дати їм можливості та почуття власної гідності,

– сказав Інфантіно.

Що відомо про пропозицію ФІФА