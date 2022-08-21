Циганков не раб, – Суркіс розповів, чи поставило Динамо бан на трансфер лідера

Віктор Циганков продовжує входити у шорт-листи європейських клубів. Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи поставили кияни бан на трансфер лідера команди.

Ігор Суркіс: Насильно у Динамо його ніхто не тримає

Власник київського клубу запевнив, що Динамо розгляне усі пропозиції по Віктору Циганкову. "Біло-сині" не тримають футболіста у рабстві та готові відпустити його у Європу.

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Ігор Суркіс розповів, що наразі клуб немає пропозицій по правому вінгеру. Тому він далі гратиме у біло-блакитній футболці.

Циганков може піти, він же не раб, і насильно у Динамо його ніхто не тримає. Але якщо гідної пропозиції не надійде, то він і далі гратиме на благо Динамо. Разом з Циганковим ми вирішимо, що робити далі. На сьогодні щодо нього немає пропозицій, якщо надійдуть – розглядатимемо,

– відповів президент киян.

Відзначимо, що іспанський Вільярреал та італійська Аталанта цікавилась лідером Динамо. Але Циганков чекає більш солідного варіанту.

Кар'єра Циганкова у Динамо

Вихованець Динамо, який у 2016 році перейшов у головну команду киян.

З часом став стабільним гравцем основи, а згодом перетворився у лідера Динамо.

У новому сезоні провів 4 матчі, у яких відзначився одним голом та асистом. Перший гол у сезоні-2022/2023 Віктор забив у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів у ворота Штурма. Це взяття воріт він присвятив Україні.