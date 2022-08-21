Циганков не раб, – Суркіс розповів, чи поставило Динамо бан на трансфер лідера
Джерело:Fanday
Віктор Циганков продовжує входити у шорт-листи європейських клубів. Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи поставили кияни бан на трансфер лідера команди.
Ігор Суркіс: Насильно у Динамо його ніхто не тримає
Власник київського клубу запевнив, що Динамо розгляне усі пропозиції по Віктору Циганкову. "Біло-сині" не тримають футболіста у рабстві та готові відпустити його у Європу.
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Ігор Суркіс розповів, що наразі клуб немає пропозицій по правому вінгеру. Тому він далі гратиме у біло-блакитній футболці.
Циганков може піти, він же не раб, і насильно у Динамо його ніхто не тримає. Але якщо гідної пропозиції не надійде, то він і далі гратиме на благо Динамо. Разом з Циганковим ми вирішимо, що робити далі. На сьогодні щодо нього немає пропозицій, якщо надійдуть – розглядатимемо,
– відповів президент киян.
Відзначимо, що іспанський Вільярреал та італійська Аталанта цікавилась лідером Динамо. Але Циганков чекає більш солідного варіанту.Цікаво. Циганков має чинний контракт із Динамо, який спливає вкінці червня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість вінгера складає 25 мільйонів євро.
Кар'єра Циганкова у Динамо
- Вихованець Динамо, який у 2016 році перейшов у головну команду киян.
- З часом став стабільним гравцем основи, а згодом перетворився у лідера Динамо.
- У новому сезоні провів 4 матчі, у яких відзначився одним голом та асистом. Перший гол у сезоні-2022/2023 Віктор забив у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів у ворота Штурма. Це взяття воріт він присвятив Україні.