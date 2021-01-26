У мене є мрія приїхати на "Донбас Арену" і обіграти там Шахтар, – Ігор Суркіс

Шахтар з 2014 року через військове вторгнення Росії в Україну покинув рідне місто Донецьк. "Гірники" грали домашні матчі у Львові, Харкові, а з 2020 року – в Києві.

Джерело: Гордон

Ігор Суркіс, президент Динамо, яке ділить з Шахтарем НСК "Олімпійський" у Києві, розповів, що мріє зіграти проти "гірників" у Донецьку.

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У мене є мрія, щоб в нашій країні був мир. Щоб я міг приїхати на одну з найкращих арен, які є в Україні, на "Донбас Арену", і обіграти там Шахтар. При 53-тисячному стадіоні саме приїхати і обіграти їх. У мене є мрія, щоб Шахтар поїхав у свій регіон,

– сказав Суркіс.

Президент Динамо заявив, що його звинувачують у тому, що Шахтар грає у Києві, адже буцімто він дав можливість "гірникам" грати на "Олімпійському". Суркіс заперечує це. "Я нічого нікому не давав", – сказав Суркіс.

Люди опинилися не вдома

Президент Динамо запевняє, що був проти переїзду Шахтаря на "Олімпійський". За його словами, з переїздом Шахтаря на НСК "Олімпійський" стало важко експлуатувати поле.

"Але люди опинилися не вдома. Тим більше стадіон належить державі. Тим більше гроші, які йтимуть на цей стадіон, – вони будуть цей стадіон якомога довше підтримувати", – заявив Суркіс.

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Суркіс хоче, щоб Шахтар повернувся у Донецьк, а Динамо стало єдиною командою, яка грає в Києві.

За словами президента Динамо, не відомо де Шахтар гратиме, коли пандемію коронавірусу візьмуть під контроль. Він припустив, що Шахтар може повернутися у Харків.

Наразі "гірникам" не вигідно літати у Харків із Києва, щоб проводити матчі за порожніх трибун.

"У таких речах – дурних, нерозумних – не треба нас звинувачувати, що я комусь щось... Я розумію, якби я пустив Шахтар грати на нашому динамівському стадіоні, і грали б там і ми, і вони, – мене можна було б в цьому звинуватити. Але звинуватити в тому, що вони грають на державному стадіоні, підписали договір... Це смішно, просто смішно", – резюмував Суркіс.

. Шахтар влітку 2020 року почав проводити домашні матчі у Києві на НСК "Олімпійський". Шахтар та НСК "Олімпійський" уклали контракт терміном на 3 роки.