Президент чернігівської Десни назвав умови для відродження клубу
Джерело:Fanday
Чернігівська Десна припинила свої виступи в чемпіонаті України на початку 2022 року через повномасштабне вторгнення. Та президент Володимир Левін допускає відродження клубу.
При цьому, відродження клубу можливе вже навіть у сезоні 2023-2024. Втім, для цього є низка необхідних передумов.
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За яких умов Десна може відродитися
Президент зізнався, що рішення щодо наступного сезону в клубі ще немає. Для цього має відбутися ціла низка подій.
Головне з них – перемога України у війні з агресором. Після цього необхідно розпочати будівництво академії, зібрати команду – не тільки футболістів, а й персоналу, який їх обслуговує,
– пояснив Володимир Левін.
Крім того, він подякував Збройним Силам України за їхній героїм та зокрема за звільнення Чернігівської області. Мовляв, це була одна з перших серйозних перемог на війні та дуже позитивно вплинула на моральний дух українців.
Рябоконь у ЗСУ
Також президент Десни розповів і про Олександр Рябоконя, який тренував клуб протягом 10 років – з 2012 до 2022 року. Вже після повномасштабного вторгнення Росії тренер приєднався до тероборони ЗСУ.
З Рябоконем востаннє спілкувалися десь два з половиною місяці тому. Вступ до тероборони – серйозний та мудрий крок з його боку. Я його повністю підтримую,
– розповів Володимир Левін.
Резюмуючи, він зазначив, що коли вдасться запустити академію, то на відродження клубу піде близько 3 місяців. Президент запевняє: насправді, це не дуже складний процес.
Чернігівська Десна
- Десна має доволі багату футбольну історію в Україні. Клуб створений ще у 1960 році й почав виступи в чемпіонаті СРСР. Найбільшим досягненням у радянські часи була участь в 1/8 фіналу кубка СРСР.
- За часи української незалежності клуб має три перемоги в Другій лізі (1996-1997, 2005-2006 та 2012-2013 роки), срібло й бронзу Першої ліги (2016-2017 та 2017-2018 роки відповідно) та четверте місце в УПЛ (2019-2020).
- Завдяки останньому досягненню команда змогла зіграти в кваліфікації Ліги Європи, та до групового етапу не пробилася.