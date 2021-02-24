Президент Аргентини орендував у Мессі літак, щоб злітати в Мексику

Президент Аргентини Альберто Фернандес був запрошений до Мексики на святкування 200-ліття незалежності країни. Щоб полетіти до цієї країни, він орендував літак, який належить футболісту Ліонелю Мессі.

Президент Аргентини Альберто Фернандес отримав особисте запрошення від мексиканського президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Але виникла проблема з тим, щоб дістатися до Мексики. На допомогу прийшов літак, який належить Лео Мессі.

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Оренда літака на чотири дні обійшлася президенту Аргентини в 160 тисяч доларів. Цей літак було обрано, адже він відповідав усім медичним нормам щодо профілактики коронавірусу.