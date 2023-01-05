Більше, ніж фінал ЧС-2022: презентація Роналду в Аль-Насрі зібрала 3 мільярди переглядів

Переїзд Кріштіану в Саудівську Аравію викликав великий фурор у цій країні. Представлення португальця в онлайні переглянуло аж три мільярди фанатів.

Наприкінці 2022 року Кріштіану Роналду визначився із новим клубом. Легендарний португалець продовжить кар'єру у Саудівській Аравії, підписавши контракт із Аль-Насром.

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3 січня відбулась презентація португальця як гравця клубу. Вона викликала резонанс у футбольній спільноті, особливо у самій Саудівській Аравії.

Як повідомляє журналіст Педру Сепулведа, аудиторія перегляду презентації Роналду досягла аж 3 мільярдів глядачів. Трансляцію в онлайні дивились по 40 різним каналам світу.

За цим показником представлення Кріштіану навіть перевищило аудиторію фіналу ЧС-2022. За битвою між Аргентиною та Францією спостерігало більше двох мільярдів любителів футболу.

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Досягнення Роналду у футболі

Нагадаємо, що CR7 є найпопулярнішим користувачем соцмережі Instagram. На його сторінку підписались 529 мільйонів юзерів. За свою кар'єру у Спортінгу, МЮ, Реалі та Ювентусі Роналду виграв більше 30-ти трофеїв.

На його рахунку 5 перемог у Лізі чемпіонів, сім чемпіонств у Англії, Іспанії та Італії разом, а також перемога на Євро-2020 зі збірною Португалії. Також CR7 є володарем п'яти Золотих М'ячів, поступаючись за цим показником лише Ліонелю Мессі (7).

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Роналду у сезоні 2022-2023