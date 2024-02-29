"Синьо-жовта" нагорода: українець учетверте поспіль може стати найкращим гравцем місяця в Жироні

Каталонська Жирона в лютому 2024 року провела 4 матчі. У них "червоно-білі" здобули лише одну перемогу, але продовжують сенсаційно утримувати другу сходинку в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.

За підсумками цих поєдинків було обрано чотирьох гравців, які претендують на звання найкращого футболіста місяця в команді. Серед них знайшлося місце й українцю.

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Українці продовжують феєрити в Ла Лізі

Півзахисник Віктор Циганков у лютому провів усі матчі у стартовому складі, в яких забив два м'ячі, один з яких став ювілейним 200-м для каталонської команди в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Це дозволило українському гравцю претендувати на почесну нагороду разом із воротарем Пауло Гассанігою, захисником Еріком Гарсією та вінгером Савіо. Взяти участь у голосуванні можна за посиланням.

Зазначимо, що попередні три місяці поспіль найкращим футболістом у Жироні визнавали Артема Довбика. Він у лютому тричі виходив на поле, але результативними діями не відзначався.

. Віктор Циганков у сезоні-2023/2024 провів 25 матчів на клубному рівні в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі. Наступний поєдинок Жирона зіграє 3 березня на виїзді проти Мальорки, стартовий свисток пролунає о 19:30.