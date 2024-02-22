УЄФА назвала претендентів на нагороду "Гол тижня" в Лізі чемпіонів: відео

Протягом 20-21 лютого відбулися чергові матчі плей-оф Ліги чемпіонів. За їх результатами УЄФА обрала четвірку найкращих забитих м'ячів, які претендують на звання "Гол тижня".

Команди протягом цих двох днів не продемонстрували захмарної результативності, тож на потрапляння до добірки претендували лише шість футболістів. Врешті-решт до неї не увійшло взяття воріт Марко Арнаутовича та Люка Де Йонга.

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Найкращі голи тижня в ЛЧ

Підсумковими претендентами стали:

Вендерсон Галено з дальнім пострілом у ворота Арсенала

Роберт Левандовський із вправною реалізацією моменту в поєдинку проти Наполі

Доніелл Мален та його влучний удар у ближній кут у матчі проти рідного ПСВ

Віктор Осімхен і його важливий гол після вдалої боротьби проти захисника Барселони.

Дивіться відео претендентів на нагороду

Зазначимо, що проголосувати за найкращий гол тижня Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.

. Матчі-відповіді команд, які грали цього тижня в ЛЧ відбудуться 12 та 13 березня. Усі поєдинки розпочнуться о 22:00.