Два шедеври у ворота Луніна претендують на нагороду "Гол тижня" в Лізі чемпіонів: відео
Джерело:Ліга чемпіонів
Протягом 9-10 квітня відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. За їх результатами пресслужба УЄФА обрала четвірку найкращих забитих м'ячів, які претендують на звання "Гол тижня".
Команди в чотирьох матчах продемонстрували захмарну результативність. Усього було забито 18 голів, тож претендентів на потрапляння до добірки було багато.
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Найкращі голи тижня в ЛЧ
У підсумку, УЄФА обрала чотири забиті м'ячі, кожен з яких претендує на звання шедевра. На жаль, два з них були забиті у ворота голкіпера збірної України Андрія Луніна, проте шансів на порятунок у нього майже не було.
Остаточний список претендентів на звання найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів виглядає так:
- Філ Фоден з неймовірною гарматою у ворота Реала
- Федеріко Вальверде, який зрівняв рахунок у матчі з Манчестер Сіті фантастичним ударом в нижній кут
- Рафінья з голом у ворота ПСЖ після феноменальної передачі Педрі
- Йошко Гвардіол з першим голом у кар'єрі за Манчестер Сіті, який вийшов надзвичайно ефектним.
Дивіться відео з найкращими голами тижня в Лізі чемпіонів
Зазначимо, що віддати свій голос за найкращий гол тижня Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФАЦікавий факт. На цьому тижні команди повторили історичний рекорд за кількість голів у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів. До цього стільки ж було забито в сезоні-2010/2011. Абсолютним рекордом є 19 голів у кампанії-1956/1957, але тоді турнір ще мав назву Кубок європейських чемпіонів.
Нагадаємо, що матчі-відповіді відбудуться 16-17 квітня. Усі поєдинки розпочнуться о 22:00.