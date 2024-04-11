Два шедеври у ворота Луніна претендують на нагороду "Гол тижня" в Лізі чемпіонів: відео

Протягом 9-10 квітня відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. За їх результатами пресслужба УЄФА обрала четвірку найкращих забитих м'ячів, які претендують на звання "Гол тижня".

Команди в чотирьох матчах продемонстрували захмарну результативність. Усього було забито 18 голів, тож претендентів на потрапляння до добірки було багато.

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Найкращі голи тижня в ЛЧ

У підсумку, УЄФА обрала чотири забиті м'ячі, кожен з яких претендує на звання шедевра. На жаль, два з них були забиті у ворота голкіпера збірної України Андрія Луніна, проте шансів на порятунок у нього майже не було.

Остаточний список претендентів на звання найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів виглядає так:

Філ Фоден з неймовірною гарматою у ворота Реала

Федеріко Вальверде, який зрівняв рахунок у матчі з Манчестер Сіті фантастичним ударом в нижній кут

Рафінья з голом у ворота ПСЖ після феноменальної передачі Педрі

Йошко Гвардіол з першим голом у кар'єрі за Манчестер Сіті, який вийшов надзвичайно ефектним.

Дивіться відео з найкращими голами тижня в Лізі чемпіонів

Зазначимо, що віддати свій голос за найкращий гол тижня Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА

. На цьому тижні команди повторили історичний рекорд за кількість голів у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів. До цього стільки ж було забито в сезоні-2010/2011. Абсолютним рекордом є 19 голів у кампанії-1956/1957, але тоді турнір ще мав назву Кубок європейських чемпіонів.

Нагадаємо, що матчі-відповіді відбудуться 16-17 квітня. Усі поєдинки розпочнуться о 22:00.