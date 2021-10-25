Претендент на гол року: у Нідерландах забили фантастичний м'яч п'ятою у дев'ятку – відео
25 жовтня 2021 , 18:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У матчі 10 туру чемпіонату Нідерландів Гронінген обіграв АЗ з рахунком 2:0. Справжньою окрасою поєдинку став гол півзахисника Гронінгена Нгоне.
Гол року в Нідерландах
Автором першого з голів у складі переможців став нападник Сіріл Нгонге. 21-річний бельгієць відгукнувся на навіс з лівого флангу і ударом п'ятою зльоту залишив не при справах захисника і воротаря команди суперників.
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Голкіпер АЗ Алкмар Пітер Йенсен Віндаль здійснив ефектний сейв, але дістати м'яч так і не зміг.
Відео голу Нгонге
Вболівальники в мережі погоджуються, що цей гол, забитий ударом скорпіона, повинен претендувати на нагороду імені Пушкаша як найкращий гол року.