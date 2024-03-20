Україна має позитивну статистику в іграх з боснійцями: онлайн-трансляція пресконференції Реброва

Вже 21 березня збірна України з футболу зіграє свій матч проти боснійців у рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024. За день до гри головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров проведе передматчеву пресконференцію, яку можна переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Поспілкуватись із пресою Сергій Ребров прийде не на самоті. Разом із ним передматчеву пресконференцію відвідає один із футболістів збірної України, які поділяться своїми очікуваннями перед грою, пише 24 Канал.

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Ребров поділиться очікуваннями перед матчем

Пресконференція Сергія Реброва розпочнеться 20 березня о 18:00 (за київським часом).

Після спілкування із медіа збірна України протестує газон стадіону "Біліно Поле" у Зениці, де вже 21 березня відбудеться матч за вихід на чемпіонат Європи-2024, який прийме Німеччина.

Нагадаємо, що переможець півфіналу Боснія і Герцеговина – Україна вийде у фінал плей-оф, де 26 березня зіграє проти тріумфатора поєдинку Ізраїль – Ісландія, який теж відбудеться 21 березня. Для виходу на Євро-2024 підопічним Сергія Миколайовича потрібно зробити два переможці кроки.

Онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва

До слова, матч, який відбудеться 21 березня, стане вже третім очним поєдинком в історії протистоянь боснійців та українців. До цього ці національні команди двічі зустрічались у кваліфікації ЧС-2022. Тоді перша гра закінчилась нічиєю 1:1 на "Арені Львів", а другий поєдинок – перемогою України 0:2.