Представлено офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів: фото та відео

Компанія adidas та УЄФА представили дизайн м'яча, яким зіграють у фіналі Ліги чемпіонів

Дизайн м'яч розробила компанія adidas. Дизайн розроблений до 20-річчя моделі Starball і є відсиланням до минулих яскравих фіналів турніру. Кожна плитка відповідає окремому фінальному матчу та містить елементи дизайну попередніх фіналів. А на тонких червоних смужках – місто та рік фінального матчу.

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Новий м'яч отримав ім'я adidas Finale Istanbul 21. Саме в Стамбулі відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Головний матч прийме Олімпійський стадіон Ататюрка 29 травня 2021 року.

Відзначимо, що саме тут мав відбутися фінал 2020 року. Але через пандемію коронавірусу та запроваджений карантин, фінальний етап Ліги чемпіонів зіграли в Лісабоні.

М'ячем з новим дизайном будуть зіграні всі матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Перші матчі відбудуться вже у вівторок, 16 лютого. Першими зіграють Барселона – ПСЖ та РБ Лейпциг – Ліверпуль. Їх матчі розпочнуться о 22:00.

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