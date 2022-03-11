Президент УЄФА про розірвання угоди з "Газпромом"

Чеферін наголосив, що організація правильно зробила, що розірвала вигідний контракт з Газпромом через війну Росії в Україні. Також він зазначив, що кожного дня підтримує зв'язок з президентом УАФ Андрієм Павелком.

Читайте також Після феєрії у Лізі Європи: Маліновський потрапив у символічну збірну тижня

Правильно зробили, що розірвали угоду з Газпромом. Це коштує нам грошей, але гинуть люди. Я щодня спілкувався з Андрієм Павелком,

– сказав Чеферін.

"І я попередив Росію наперед, що так буде. Ми забрали у Росії фінал Ліги чемпіонів, запровадили спортивні санкції. Крім того, пожертвували гроші українським дітям та біженцям. Це те, що може зробити УЄФА", – додав фахівець.

УЄФА та ФІФА оперативно відреагували на повномасштабне вторгнення Росії на території України. 28 лютого всі російські команди, як клубні, так і національні, відсторонили від участі у турнірах.

Також УЄФА офіційно переніс фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга в Париж.