Може його піарник вивісив, – Горуни відреагував на прапор України у таборі Ломаченка

Василь Ломаченко вже наприкінці жовтня повернеться на ринг у бою проти Джемейна Ортіса. Український боксер потужно готується у тренувальному таборі.

Горуна: Вася, швидше за все, повісив би Білгород-Дністровський прапор

29 жовтня 2022 року прихильники Василя Ломаченка побачать свого кумира на ринзі у Нью-Йорку. Поєдинок проти Джемейна Ортіса буде розігрівом для українця перед титульним двобоєм.

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Наразі український боксер готується до найближчого поєдинку. У соцмережі потрапили відео з тренувального процесу Ломаченка. На фоні помітно на стіні два прапори – Білгород-Дністровського, рідного міста Василя, та України.

Нагадаємо, що Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі накинув на спину прапор рідного міста, а не традиційно синьо-жовтий стяг. Хоча спершу фанати взагалі гадали, адже не розуміли, що за прапор на плечах Василя та почали розганяти "зраду".

Станіслав Горуна, бронзовий призер Олімпіади-2020, прокоментував відео з тренуванням Ломаченка. Каратист задумався над тим, хто повісив на стіну український стяг. Він не виключив, що це може бути справа не рук боксера.

А може його піарник вивісив? Вася, швидше за все, повісив би Білгород-Дністровський прапор. І ікону поряд,

– прокоментував відео Горуна.

XSPORT відреагував на коментар олімпійського призера у Токіо з карате: "Можливо, просто забули зняти". на що Станіслав поставив кумедний смайлик.

Відео тренувального процесу Василя Ломаченка