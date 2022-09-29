Нагадали росіянам їх місце: в УЄФА чітко відповіли щодо клубів з Криму в чемпіонаті Росії

Футбольні клуби з тимчасово окупованого Криму не можуть виступати в чемпіонаті Росії. І в УЄФА не планують змінювати це рішення.

Російські футбольні функціонери сповідують ту ж ідеологію, що і російська влада про "особливий шлях". Тож вважають, що можуть порушувати усі міжнародні домовленості та угоди.

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От і цього разу там вирішили, що можуть в окупованому Криму створити футбольні клуби, після чого заявити їх в чемпіонат Росії.

Натомість росіяни отримали чергове нагадування від УЄФА щодо цієї ситуації. Адже такий намір російська влада мала чи не з перших днів після окупації півострова.

На запит російських спортивних пропагандистів в УЄФА порадили їм ознайомитися з рішенням, ухваленим виконавчим комітетом УЄФА у грудні 2014 року. Адже саме там вказано:

Що стосується ситуації в Криму, то відповідно до рішення Надзвичайної комісії УЄФА від 22 серпня 2014 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення заборонити кримським клубам брати участь у змаганнях, організованих російським футбольним союзом з 1 січня 2015 року та щоб цей регіон вважався "особливою зоною" для футбольних цілей до подальшого повідомлення.

Перед тим була інформація, що у Росії планують включити одразу два або три клуби з Криму в чемпіонат другої ліги. Адже решта команд просто не зможуть пройти необхідну атестацію.

Не виключено, зо в Росії проігнорують попередження від УЄФА. Адже їх клуби й так відсторонили від участі в єврокубках, а національну збірну не допустили до відбору на Євро-2024. Тож російський футбол перебуває у частковій ізоляції. Хоча ФІФА та УЄФА продають туди трансляції міжнародних матчів.