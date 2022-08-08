Свіжа рана у серцях українців: Левченко відвідала знищену окупантами Бородянку

Юлія Левченко на власні очі побачила наслідки "русского міра" в Україні. Титулована легкоатлетка між змаганнями приїхала у Бородянку, яка сильно постраждала від окупантів.

Левченко у місці, яке символізує наслідки "русского міра"

24-річний стрибунка у висоту від 24 лютого висвітлювала у своїх соцмережах усі реалії війни в Україні. Юлія Левченко у перші дні ховалась в укритті та розповідала світу про російську агресію. Згодом легкоатлетці вдалось виїхати за кордон, щоб продовжити підіймати український прапор на змаганнях.

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8 серпня у сторіс спортсменки з'явились відео зі зруйнованої ворогом Бородянки, що у Бучанському районі Київської області. Левченко побувала біля багатоповерхівки, яку ворожий снаряд розбив навпіл. Саме на площі біля будинку культури окупанти розстріляли пам’ятник Тарасові Шевченку. Але цей пам'ятник встояв, тому встоїть й Україна.

Юлія ніяк не прокоментував ці відео, а лише додала смайлик розколеного на дві частини серця та український прапор.



Левченко у Бородянці / Скриншот із сторіс легкоатлетки



Наслідки російської агресії / Скриншот із сторіс легкоатлетки

Нагадаємо, що Бородянка, Ірпінь, Буча, Гостомель та інші селища, містечка Київської області сильно постраждали від російської агресії. Росіяни безжально вбивали українців на цих територіях.

Юлія Левченко стала призеркою етапу Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція).