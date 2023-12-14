Путін невдоволений рішенням МОК: чи поїдуть російські спортсмени на Олімпіаду

У Кремлі прокоментували нещодавнє рішення МОК щодо допуску росіян та білорусів до Олімпіади у статусі нейтральних атлетів. Зокрема там вважають, що росіяни мають їхати на Ігри без обмежень.

Рішення МОК прокоментував президент РФ Владімір Путін. Він не дав читкої відповіді, чи поїдуть все ж таки росіяни на Олімпіаду, про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також "Вітаємо та поважаємо це рішення": у МОК знову прокоментували допуск росіян до Олімпіади

Що каже Путін про рішення МОК

За словами Путіна, росіяни мають брати участь у спортивних заходах без жодних обмежень.

"Потрібно подивитися на умови МОК, прапор, гімн, якщо вони політично мотивовані та спрямовані на те, щоб відсікти наших лідерів, претендентів на медалі, знеструмити нашу збірну, ну тоді треба Мінспорт РФ та ДКР проаналізували та ухвалили зважене рішення", – заявив диктатор.

Путін, зокрема, стверджує, що "спорт – це мир", а МОК не дотримується цієї вказівки. Та зазначимо, що якби Комітет дотримувався цього твердження, то навряд чи прийняв би рішення про допуск спортсменів з РФ та Білорусі до Олімпіади. Адже російські спортсмени не поспішають з висловлюваннями на адресу своєї влади, ба більше – дехто навіть допомагає армії РФ.

Ганебне рішення МОК

, що Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Вони виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі.

У Комітеті обіцяють, що санкції щодо російських та білоруських держав та урядів залишаються чинними на час Олімпійських ігор.

Так, росіяни та білоруси не зможуть використати прапор, гімн, кольори чи будь-які інші символи своїх держав, а держчиновники не будуть запрошені чи акредитовані на змагання у Парижі.

Українські спортсмени відреагували на рішення МОК. Чи розглядають "синьо-жовті" можливість бойкоту турніру – читайте за посиланням.