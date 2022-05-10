Поворознюк розповів, що сказав би Зеленському при зустрічі

Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк заполонив інформпростір з перших днів повномасштабної війни. Зокрема він запам'ятався своїм емоційним зверненням до президента Володимира Зеленського.

Президент Інгульця: Нам би було про що поговорити

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів, що хоче особисто побачитися з президентом України. За його словами, йому є про що поговорити з Володимиром Зеленським.

Варте уваги Я ох*їв, як послухав все це, – Поворознюк про першу реакцію на трек "Вова, їб*ш їх"

"У будь-який час дня та ночі. Я думаю, що нам би було про що поговорити. Тому що є дуже багато моментів, які б йому хотілося дізнатися саме від народу. Тому що я говорю з людьми з його оточення, є такі, які по землі не ходять. Вони не знають всіх цих моментів, які просто хочуть і бажають прості люди. І все", – сказав Поворознюк.

Також він підготував слова для Зеленського.

Їб*ш їх, Вова, їб*ш, а ми тобі будем помагать. Ну що б я йому сказав, бл*ть?

– зазначив президент Інгульця.

Легендарний трек

У перші дні повномасштабного вторгнення росіян Поворознюк записав емоційну промову до президента України. Він наголосив, що не голосував за Зеленського у першому турі, проте зараз готовий за нього віддати життя.

Це відео швидко розлетілося мережею. А команда МюсліUA випустила трек на слова Поворознюка. Він стрімко очолив музичні рейтинги.

Президент Інгульця розповів про свою першу реакцію на трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть". Він спершу був шокований. Олександр Григорович зізнається, що не очікував такої реакції, він записав своє звернення від душі.

Також у нашій розмові фахівець розповів про покарання на яке заслуговує Путін.

З перших днів повномасштабного нападу Росії Поворознюк активно допомагає нашій армії, він робить все можливе для перемоги України.

Президент Інгульця очолив добровольчий батальйон "За Петрівщину". Проте, що саме входить в його обов'язки та як він допомагає ЗСУ, Олександр Григорович не хоче розголошувати.

Емоційна розмова Поровознюка про війну та політику: дивіться відео