Повний розгром: Прометей здобув другу поспіль розгромну перемогу у Єврокубку
20 жовтня 2021 , 22:08Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 20 жовтня, жіночий баскетбольний клуб Прометей на виїзді виграв другий матч у Єврокубку. Українська команда обіграла угорський клуб Уні Дьйор з рахунком 117:83 і впевнено очолює турнірну таблицю.
Уні Дьйор – Прометей 83:117 (18:24, 23:38, 20:27, 22:28)
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Хоча у стартовій 10-хвилинці перевага чемпіонок України склала лише шість очок, за підсумками першої половини зустрічі вона вже налічувала 21 очко.
На цьому баскетболістки Прометея вирішили не зупинятися. У третьому періоді вони збільшили перевагу над Уні Дьйором ще на сім очок, підходячи до вирішальної 10-хвилинки з різницею у +28.
У заключному періоді Прометею підкорилася позначка у 117 очок. А підсумкова перевага над угорцями склала 34 очки.
- У 1-му турі групового турніру жіночого Єврокубку ФІБА Прометей переміг на домашньому майданчику румунський Сепсі – 86:64.