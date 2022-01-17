Повна маячня, – дружина Маліновського про те, що футболіст не вакцинований

Роксана Маліновська, дружина футболіста Аталанти Руслан Маліновського, прокоментувала інформацією про те, що її чоловік не вакцинований. Через відсутність вакцинації Руслан буцімто не може виступати в Серії А.

Роксана Маліновська спростувала інформацію

Руслан Маліновський пропустив матч 22-го туру чемпіонату Італії Аталанта – Інтера (0:0). За однією з версій, футболіст збірної України здав позитивний тест на коронавірус перед грою.

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Однак італійські ЗМІ повідомили, що Руслан не вакцинований і через це не може грати в матчах італійської Серії А. Він начебто пропустить і матч проти Лаціо, який відбудеться 22-го січня.

Інформацію про те, що Маліновський не вакцинований, його дружина Роксана прокоментувала на інстаграм-сторінці Tribuna.com.

Видаліть статтю, це повне марення,

– написала Роксана.

У сезоні-2021/2022 Маліновський зіграв за Аталанту у 23 матчах. На його рахунку 6 голів і 2 результативні передачі.