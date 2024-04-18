Повернувся до тренувань: лідер збірної України майже відновився після травми

Віктор Циганков має всі шанси допомогти Жироні в заключних поєдинках сезону. Український півзахисник відновлюється після пошкодження литкового м'яза.

Півзахисник іспанської Жирони та національної збірної України Віктор Циганков незабаром може повернутися на футбольне поле. Принаймні, на це натякає його клуб.

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Циганков скоро може повернутися на поле

Жирона на своїй сторінці у Твіттері виклала фото 26-річного хавбека, на якому він тренується у формі іспанського клубу, виконуючи одну з вправ.

Вже в суботу, 20 квітня, Жирона зіграє з аутсайдером Ла Ліги Кадісом. Поки невідомо, чи зможе Циганков взяти участь у цьому матчі.

Попередній поєдинок Ла Ліги проти мадридського Атлетіко (1:3) Циганков пропустив через травму литкового м'яза.

У поточному сезоні Ла Ліги Віктор Циганков забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі у 24-х поєдинках за Жирону.

Жирона посідає третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У команди українців 65 набраних балів після 31-го туру Ла Ліги.

Контракт Віктора Циганкова з Жироною діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює футболіста у 28 мільйонів євро.