У IBU засудили агресію Росії

Процедуру щодо відсторонення росіян та білорусів розпочали 17 березня. У вівторок, 29 березня, виконавча рада IBU повідомила про одноголосне рішення негайно позбавити членства національні федерації РФ та РБ.

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Обидві федерації порушили гуманітарні зобов’язання федерацій-членів відповідно до Конституції IBU. Ці порушення з боку СБР та БФБ завдають шкоди репутації IBU та біатлонного спорту, а їх активне членство підірве зусилля IBU та його членів щодо просування своїх конституційних принципів та цілей з довірою,

– йдеться в повідомленні.

Також там наголосили, що через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, призупинилися заняття з біатлону на території України.

"Крім того, Виконавча рада погодилася з тим, що з огляду на те, що російське вторгнення в Україну зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби національні федерації атакуючих країн продовжували користуватися всіма правами членства в IBU", – додали в IBU.

Федерації біатлону Росії та Білорусі не можуть проводити жодну офіційну міжнародну діяльність, включно з організацією тренувальних таборів та будь-яких міжнародних змагань.

Виконком дуже уважно слідкуватиме за розвитком цієї ситуації та переглядатиме це рішення у разі зміни обставин.

Рішення також має бути розглянуте Конгресом IBU на засіданні 15–19 вересня 2022 року, якщо його не буде скасовано раніше Виконкомом IBU