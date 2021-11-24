Повернення Світоліної: українка заявилася на перші турніри у 2022 році

Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до 3 попередніх списків учасників на турнірах в Австралії. Всі вони відбудуться у січні 2022 року.

Українка посідає 15 місце рейтингу WTA. Раніше Еліна Світоліна вперше з 2017 року покинула межі топ-10.

До слова Світоліна вперше заговорила про завершення кар'єри та назвала умову

Турніри, на які заявилася українка:

3 січня: WTA 500 (Аделаїда)

10 січня: WTA 500 (уточнюється)

17 січня: Відкритий чемпіонат Австралії

Що відомо про Світоліну

Еліна Світоліна – найтитулованіша тенісистка в історії України. Еліна перемогла на 15 турнірах WTA.

Призові українки вже сягнули понад 21 мільйон доларів. Вона першою з представниць України увійшла в топ-3 рейтингу WTA.

Також Світоліна першою в історії принесла Україні медаль Олімпійських ігор з тенісу. У Токіо спортсменка виборола бронзову нагороду.