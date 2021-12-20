Повернення легенди: Тайсон влітку підсилить Металіст, – ЗМІ

Бразильський півзахисник Інтернасьйоналу Тайсон повернеться до України та стане гравцем харківського Металіста Відбудеться це, швидше за все, влітку 2022 року.

Також існує невелика ймовірність трансферу й у найближче зимове трансферне вікно. Цю інформацію в особистому спілкуванні із джерелом інформації підтвердив сам гравець, якому зараз 33 роки.

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Харківський Металіст, який був відроджений зусиллями Олександра Ярославського, впевнено лідирує у турнірі Першої ліги та близький до виходу до УПЛ.

Що відомо про кар'єру Тайсона в Україні