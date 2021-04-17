Повернення легенди: Холіфілд проведе наступний бій 5 червня

Компанія Triller Fight Club оголосила про поєдинок між 58-річним колишнім чемпіоном світу в двох вагових категоріях Евандером Холіфілдом і 47-річним Кевіном Макбрайдом.
Бій відбудеться 5 червня на шоу, яке організовує промоушен Triller Fight Club. Дуель буде тривати 6 раундів по 2 хвилини, боксери вийдуть в ринг без шоломів.
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Головним поєдинком вечора буде бій між чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 KO) і Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).
Що відомо про Холіфілда та Макбрайда
- Холіфілд останній бій провів в травні 2011 року, тоді він переміг Браяна Нільсена.
- Макбрайд останній раз виходив у ринг в липні 2011-го, програвши Маріуша Ваху нокаутом. У 2005 році він переміг Тайсона.