Тенісистка Костюк заспівала "Ой у лузі червона калина" після повернення в Україну: щире відео

Українська тенісистка Марта Костюк повернулась в Україну. Віцепрезидентка фонду "Постраждалі діти війни" заспівала український хіт повномасштабного вторгнення Росії у нашу країну.

Неймовірне виконання

20-річна друга ракетка України приїхала додому у рідний Київ. Своє повернення Марта Костюк відзначила українською піснею "Ой у лузі червона калина".

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До виконання легендарного хіта доєдналась мама, рідні та друзі тенісистки.

Так щиро співати можуть лише українці. Підписники під відео в інстаграмі Костюк закидали Марту компліментами. Однією з перших прокоментувала виконання подруга та її колега "по цеху" Леся Цуренко.

Костюк співає легендарний хіт: дивіться відео

У цьому сезоні Костюк посідає 56-ту позицію у рейтингу WTA. За проведені турніри заробила понад 775 тисяч доларів, здобула 24 перемоги при 17 поразках.