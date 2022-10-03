Тенісистка Костюк заспівала "Ой у лузі червона калина" після повернення в Україну: щире відео
Джерело:інстаграм Марти Костюк
Українська тенісистка Марта Костюк повернулась в Україну. Віцепрезидентка фонду "Постраждалі діти війни" заспівала український хіт повномасштабного вторгнення Росії у нашу країну.
Неймовірне виконання
20-річна друга ракетка України приїхала додому у рідний Київ. Своє повернення Марта Костюк відзначила українською піснею "Ой у лузі червона калина".
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До виконання легендарного хіта доєдналась мама, рідні та друзі тенісистки.
Так щиро співати можуть лише українці. Підписники під відео в інстаграмі Костюк закидали Марту компліментами. Однією з перших прокоментувала виконання подруга та її колега "по цеху" Леся Цуренко.
Костюк співає легендарний хіт: дивіться відеоДо слова. У цьому сезоні Костюк посідає 56-ту позицію у рейтингу WTA. За проведені турніри заробила понад 775 тисяч доларів, здобула 24 перемоги при 17 поразках.