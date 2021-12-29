Потужний скачок: український клуб піднявся одразу на 16 позицій у рейтингу УЄФА

УЄФА оприлюднив клубний рейтинг серед жіночих команд до кінця 2021 року. У топ-50 знову потрапили два представники України.

Дві українські команди з Харкова – Житлобуд-1 та Житлобуд-2 – потрапили до топ-50 жіночого клубного рейтингу УЄФА.

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Житлобуд-1 піднявся на 16 рядків і перебуває на 33-й сходинці, а Житлобуд-2 йде 48-м.

Додамо, що нинішнього сезону Житлобуд-1 вийшов до групового раунду жіночої Ліги чемпіонів УЄФА. У квартеті з Реалом, ПСЖ та Брейдабліком Житлобуд-1 посів третє місце.

Топ-10 жіночого клубного рейтингу УЄФА

1. Ліон (Франція) 114.133

2. Барселона (Іспанія) 100.100

3. Вольфсбург (Німеччина) 92.133

4. Баварія (Німеччина) 79.133

5. Челсі (Англія) 77.866

6. ПСЖ (Франція) 77.133

7. Манчестер Сіті (Англія) 62.866

8. Славія (Чехія) 47.366

9. Атлетіко (Іспанія) 43.100

10. Русенгард (Швеція) 38.633

…

33. Житлобуд-1 (Україна) 15.700

48. Житлобуд-2 (Україна) 10.200