Потужний аперкот: улюблений нокаут Джошуа – відео

Чемпіон WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) поділився улюбленим нокаутом у кар'єрі. Британець пригадав бій із земляком Ділліаном Уайтом.

Джерело: Sporting News Australia

Улюблений нокаут 31-річний Ентоні Джошуа завдав Ділліану Уайту у 2015 році. Перед поєдинком суперник різко висловлювався у сторону Ентоні, то ж у Джошуа вирішив помститись вже на ринзі.

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Гармата Джошуа

Ентоні зізнався, що це був один з небагатьох моментів, коли він дозволив собі відповідати суперникові в тій же манері. Поєдинок між боксерами був завершений у 7 раунді. Джошуа потужним правим аперкотом відправив земляка у нокаут. Удар був настільки сильним, що Уайт ледь не вилетів за канати. Ця поразка стала першою у кар'єрі Ділліана.

Раніше британець ділився найкращим секундами на ринзі. Тоді він згадав поєдинок проти Володимира Кличка, який завершився в 11 раунді. Джошуа провів атаку потужним правим аперкотом, після якого Володимир двічі побував в нокдауні. Британець кинувся добивати, але рефері прийняв рішення зупинити бій. Джошуа захистив свій титул чемпіона за версією IBF, а також виграв вакантні пояси IBO і суперчемпіона WBA.