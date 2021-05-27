Потужна команда: у Де Дзербі в Шахтарі буде 8 помічників

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів, що в його тренерський штаб буде входити 8 фахівців з Італії.

Італійський наставник розповів про свою велику команду.

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"Всі вони – асистенти, які допоможуть в тактичних і технічних питаннях. Тренери з фізики. Один тренер воротарів. І один асистент, з яким я працюю вже багато років, – він допоможе і порадить, які футболісти підходять краще моїй грі", – сказав наставник.

Що відомо про призначення Де Дзербі