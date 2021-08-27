Потрібно захоплюватися не тільки Беленюком, а й іншими спортсменами, – міністр спорту

Олімпійські ігри – це найголовніші змагання у світі спорту. Українцям потрібно пишатися не лише Жаном Беленюком, який виборов "золото" у Токіо для нашої збірної, а й всіма іншими медалістами.

Адже українські спортсмени здобули ще 18 нагород різного ґатунку. Про це в ефірі програми Катерини Соляр на 24 каналі розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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Гутцайт: Потрібно не тільки шукати одного кумира

У підсумку, Україна на Олімпіаді-2020 має 1 "золото", 6 "срібла", 12 "бронзи" і 44 місце в загальному медальному заліку. Очільник Мінспорту підкреслив, що є ще 23 спортсмени, які були поряд з медалями і зайняли 4, 5, 6 місце.

Потрібно захоплюватися всіма іншими спортсменами, не тільки Жаном Беленюком,

– зауважив він.

За словами Гутцайта, потрібно не тільки шукати одного кумира. А загалом пишатися всіма, хто приїхали з Олімпіади з нагородами. До того ж варто захоплюватися взагалі спортом і всією олімпійською збірною. Адже це спортсмени, які представляли нашу державу на змаганнях найвищого рівня.



Українські призери Олімпіади-2020 / Інфографіка 24 каналу

Міністр також відповів, чому Паралімпійські ігри не викликають настільки зацікавлення, як Олімпійські. На його думку, Олімпіада – це видовище для всього світу, які очікують всі країни. Натомість коли вони закінчуються, вже після них вже розпочинається Паралімпіада.

"Паралімпійські ігри – це люди з проблемами зі здоров'ям. Це теж дуже важливі змагання для всього світу. Але ви ж бачите, що Олімпійські – це топ", – зазначив він.

Втім додав, що Україна стежить і вболіває за паралімпійською збірною. Адже кожен виступ нашого спортсмена важливий для країни.

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