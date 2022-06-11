Потрапив в обійми команди: Пятов тепло попрощався зі збірною України – зворушливе відео

Збірна України впевнено переграла Вірменів – 3:0. Величезний внесок у цю домашню перемогу у Лізі націй зробив голкіпер Андрій Пятов.

Складно стримати сльози

Матч проти Вірменії стала для нього останньою у футболці головної команди країни. Про це досвідчений голкіпер повідомив ще перед поєдинком у своєму інстаграмі, пише 24 канал.

До теми У матчі проти Вірменії у Лізі націй Пятов попрощається зі збірною України

Через відсутність Георгія Бущана, який вже покинув розташування збірної, шанс зайняти місце у рамці воріт отримав воротар Шахтаря. Пятов символічно вивів команду на футбольне поле з капітанською пов'язкою.

Якщо у першому таймі Пятов не мав роботи, то у другій 45-хвилинці врятував збірну від декількох голів. Андрій зберіг свої володіння "на замку" та на красивій точці поставив крапку у своїй кар'єрі у національній команді.

Збірна України розгромила Вірменію з рахунком 3:0. Голи у синьо-жовтій футболці забили Руслан Маліновський, Олександр Караваєв та Віталій Миколенко.

Після фінального свистка уся збірна підійшла до Пятова, щоб подякувати йому за виступи у головній команді країни. Також судді підійшли, щоб потиснути українському голкіперу руку. Тепле прощання, дивлячись на яке, складно стримати сльози.

Тепло прощання Пятова зі збірною України: дивіться відео

Однак не лише одними обіймами та оплесками. Пятов політав над футбольним полем у польському Лодзі. Футболіст збірної підійняли Андрія у на руки та підкинули декілька разів угору. Заслужив!

Пятов із рекордом закінчив кар'єру у збірній – 47 "сухих" матчів у 102 зіграних поєдинках.



Пятов попрощався зі збірною України / Фото з інстаграму zbirna.ua

Наступний матч збірна України у Лізі націй проведе 14 червня. Суперником "синьо-жовтих" буде Ірландія. З цією командою ми вже грали 8 червня та мінімально обіграли на виїзді (1:0).