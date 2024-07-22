Знялись із УПЛ, але не з єврокубків: відомі ймовірні суперники Полісся та Дніпра-1 в ЛК

У понеділок, 22 липня, відбулось жеребкування третіх раундів єврокубкових змагань. Зокрема, своїх суперників у кваліфікації Ліги конференцій дізнались житомирське Полісся та Дніпро-1.

Цікавості цьому жеребкуванню додавав той факт, що Дніпро-1 вже офіційно знявся із розіграшу УПЛ. Однак дніпряни були присутні під час жеребкування, інформує 24 Канал.

До теми Спершу потрібно пройти Партизан: Динамо дізналось потенційного суперника у Лізі чемпіонів

Можливі суперники українських клубів

За результатами жеребкування у швейцарському Сьоні, дніпряни отримали у потенційні суперники переможця пари Арарат-Вірменія – Зімбру. Однак для цього ще слід просто вийти на футбольне поле та вибити у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій угорську Академію Пушкаша.

Поліссю ж дістанеться тріумфатор протистояння Шериф – Ельфсборг. Перед цим "вовкам" потрібно за сумою двох поєдинків обійти словенську Олімпію.

Дніпро-1 і Полісся повинні провести свої перші матчі 25 липня проти Академії Пушкаша та Олімпії відповідно. Другі поєдинки українських клубів заплановані на 1 серпня.

Дніпро-1 вже попрощався із майже усіма футболістами.

Нагадаємо, що своїх потенційних суперників 22 липня дізнались київське Динамо та криворізький Кривбас. Кияни у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2024/2025 зіграє проти шотландського Рейнджерса, а клуб із Кривого Рогу – проти Вікторії Пльзень.

Однак перед цим Динамо потрібно вибити Партизан.