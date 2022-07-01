Поступки у дрескоді: Вімблдон дозволив тенісистам виходити на корт з синьо-жовтими стрічками

Вімблдон солідарний з українським народом. Це перший великий турнір, який не допустив росіян та білорусів до змагань.

Підтримка Вімблдона

Цьогоріч організатори Вімблдона зробили поступки у дрескоді. Тенісистам дозволили виходити на корт з синьо-жовтими стрічками.

Читайте також Ця країна вже робить занадто багато, – Цуренко закликає світ зупинити Росію

Зазвичай тенісисти мають дотримуватись чітких правил – виключно білі вбрання, де лише логотипи виробників та смужки обрамлення можуть мати інший колір.

Цього року тенісистам дозволили носити на корті жовто-блакитні стрічки на знак солідарності з Україною.

Цим вже скористались Леся Цуренко та перша ракетка світу Іга Швьонтек.

Рішуча позиція тенісного турніру

У квітні організатори Вімблдону повідомили, що росіяни та білоруси не зможуть виступити у Лондоні. Це перший великий турнір, який наклав жорстокі санкції проти представників країн-агресора.

Проте не всі підтримали відповідне рішення. ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість.

Тому вони остаточно вирішили не нараховувати очок за виступ на Вімблдоні-2022.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та Асоціація лаун-тенісу виділили пожертву в розмірі 250 000 фунтів стерлінгів (близько 10 мільйонів гривень) від імені Вімблдону для допомоги біженцям з України через ініціативу Tennis Plays for Peace і звернення Британського Червоного Хреста.

Цуренко – єдина українка, яка зіграє в третьому колі Вімблдону-2022. Українка вже вийшла на корт проти німкені Юле Німаєр. Матч розпочався о 13:00.