Поступки у дрескоді: Вімблдон дозволив тенісистам виходити на корт з синьо-жовтими стрічками
1 липня 2022 , 14:49Читать новость на русском
Джерело:The Guardian
Вімблдон солідарний з українським народом. Це перший великий турнір, який не допустив росіян та білорусів до змагань.
Підтримка Вімблдона
Цьогоріч організатори Вімблдона зробили поступки у дрескоді. Тенісистам дозволили виходити на корт з синьо-жовтими стрічками.
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Зазвичай тенісисти мають дотримуватись чітких правил – виключно білі вбрання, де лише логотипи виробників та смужки обрамлення можуть мати інший колір.
Цього року тенісистам дозволили носити на корті жовто-блакитні стрічки на знак солідарності з Україною.
Цим вже скористались Леся Цуренко та перша ракетка світу Іга Швьонтек.
Рішуча позиція тенісного турніру
- У квітні організатори Вімблдону повідомили, що росіяни та білоруси не зможуть виступити у Лондоні. Це перший великий турнір, який наклав жорстокі санкції проти представників країн-агресора.
- Проте не всі підтримали відповідне рішення. ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість.
- Тому вони остаточно вирішили не нараховувати очок за виступ на Вімблдоні-2022.
- Всеанглійський клуб лаун-тенісу та Асоціація лаун-тенісу виділили пожертву в розмірі 250 000 фунтів стерлінгів (близько 10 мільйонів гривень) від імені Вімблдону для допомоги біженцям з України через ініціативу Tennis Plays for Peace і звернення Британського Червоного Хреста.