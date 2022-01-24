Постраждав не лише на полі: будинок Бензема пограбували під час матчу проти Ельче

Під час поєдинку Ельче – Реал пограбували форварда мадридців Каріма Бензема. Для футболіста це вже другий напад злочинців.

Жахливий день для футболіста

ЗМІ зазначають, що крадії проникли у будинок через сад.На момент скоєння злочину в особняку нікого не було.

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Інформація про те, що саме було вкрадено, а також про передбачувані матеріальні збитки наразі невідома.

Футболіст вже не вперше постраждав від грабіжників. У 2019-му році злодії скористалися відсутністю форварда та обікрали його особняк прямо під час Класіко у півфіналі Кубка Іспанії на Сантьяго Бернабеу.

У матчі проти Ельче французу теж не поталанило. Спершу Бензема не реалізував пенальті за рахунку 0:0, а потім був змушений залишити поле через пошкодження на 58 хвилині зустрічі.

Матчі закінчився нічиєю (2:2).

Мадридці змінили лідерство у чемпіонаті Іспанії. На рахунку команди 50 очок та 4 бали переваги над Севільєю. Натомість в Ельче 15-е місце та 23 очки.