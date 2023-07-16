Український ексчемпіон світу достроково поступився у яскравому махачі: відео нокауту

Віктор Постол провів боксерський бій проти домініканця Елвіса Родрігеса. На жаль, український боксер зазнав третьої поспіль поразки.

У Лос-Анджелесі, на арені The Cosmopolitan, відбувся поєдинок між колишнім чемпіоном світу за версією WBC в першій напівсередній вазі Віктором Постолом та Елвісом Родрігесом. 39-річний український боксер протистояв 27-річному домініканцю, пише 24 Канал.

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Третя поспіль поразка Постола

Стартові хвилини поєдинку пройшли в спокійному темпі. Суперники придивлялися один до одного та обмінювалися джебами. Наприкінці другого раунду домініканець отримав від Віктора кілька неприємних ударів.

Проте поступово Родрігес прибрав ініціативу до своїх рук. У третьому раунді домініканець вперше хитнув Постола. У відповідь Родрігес отримав від Віктора удар по корпусу та аперкот у голову.

Втім, вік ексчемпіона світу дався взнаки. Віктор не встигав реагувати на удари домініканця. Як результат, у 5-му раунді у Постола з'явилася гематома біля правого ока.

Наприкінці 6-го раунду Віктор пропустив правий боковий та опинився у нокдауні. На початку 7-ї трихвилинки український ветеран пропустив ще кілька потужних ударів і рефері зупинив поєдинок.

Відео нокауту

У підсумку Елвіс Родрігес переміг Віктора Постола технічним нокаутом у 7-раунді. Програшна серія українського ексчемпіона світу досягла 3 поєдинків.

, що Віктор Постол був чемпіоном світу в першій напівсередній вазі за версією WBC у 2015 – 2016 роках. На професійному рингу уродженець Київщини виступає з 2007 року. На його рахунку 31 перемога (12 – нокаутом) та 5 поразок.

Відеоогляд бою Постол – Родрігес