Посміховисько року: російському футболісту вручили "Золотий унітаз" в Італії

Російський нападник Олександр Кокорін став головним розчаруванням року в Італії. Футболіст удостоївся премії найгіршому гравцю.

В Італії вручено сатиричну премію Calciobidone ("Золотий унітаз"), якою нагороджуються найгірші гравці італійської Серії А за календарний рік.

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Російський нападник посів перше місце у номінації Jolly ("посміховисько"), отримавши 53,21% голосів. Він випередив хавбека Ювентуса Адрієна Рабьйо (22,02%) та футболіста Салернітани Сімеона Нванкво (9,17%).

У головній номінації переміг Аарон Ремзі із Ювентуса, випередивши Ведата Мурікі з Лаціо та Артура Мело з "Юве".

Що відомо про сезон Кокоріна