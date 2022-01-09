Посміховисько року: російському футболісту вручили "Золотий унітаз" в Італії
9 січня 2022 , 12:05Читать новость на русском
Джерело:Calciobidone
Російський нападник Олександр Кокорін став головним розчаруванням року в Італії. Футболіст удостоївся премії найгіршому гравцю.
В Італії вручено сатиричну премію Calciobidone ("Золотий унітаз"), якою нагороджуються найгірші гравці італійської Серії А за календарний рік.
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Російський нападник посів перше місце у номінації Jolly ("посміховисько"), отримавши 53,21% голосів. Він випередив хавбека Ювентуса Адрієна Рабьйо (22,02%) та футболіста Салернітани Сімеона Нванкво (9,17%).
У головній номінації переміг Аарон Ремзі із Ювентуса, випередивши Ведата Мурікі з Лаціо та Артура Мело з "Юве".
Що відомо про сезон Кокоріна
- Цього сезону Кокорін провів п'ять матчів за Фіорентину, ще чотири – у другій половині минулого, і жодного разу не відзначився.
- До речі, кілька місяців тому трансфер Кокоріна вже був визнаний найгіршим у Серії А. Тоді вердикт форварду винесло відоме видання La Gazzetta dello Sport.
- Скандальний форвард "прославився" тим, що зі своїм другом, гравцем Краснодара Павлом Мамаєвим, побив чиновника з Мінпромторгу Росії Дениса Пака. За цей злочин Кокорін та Мамаєв відсиділи рік у в'язниці.