Пошив у дурні п'ятьох гравців: гол у ворота Шахтаря визнали найкращим в Лізі чемпіонів – відео

В Лізі чемпіонів визнали найкращий гол третього туру. Ним став удар гравця мадридського Реала Вінісіуса, який він завдав по воротах Шахтаря.

Вінісіус у матчі проти Шахтаря оформив дубль, забивши два голи з різницею у п'ять хвилин.

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Найбільш ефектним видався його другий гол. Отримавши м'яч на лівому фланзі перед штрафним, він зумів обійти одразу п'ятьох гравців Шахтаря, після чого з гострого кута пробив над Трубіним.

Саме цей гол переміг в опитуванні на звання найкращого в третьому турі Ліги чемпіонів. Окрім нього на перемогу претендували голи півзахисника Ліверпуля Набі Кейта (у ворота Атлетіко), нападника Спортинга Пауліньо (у ворота Бешикташу) та форварда Інтера Едіна Джеко (у ворота Шерифа).

Відео голу Вінісіуса



Варто відзначити, що це вже вдруге в цьому сезоні Ліги чемпіонів найкращим голом туру визнається той, який було забито у ворота Шахтаря. У першому турі Ліги чемпіонів переможцем став гол Траоре у ворота "гірників".