Україна знищила Португалію у відборі на жіночий Євробаскет-2021

Національна жіноча збірна України з баскетболу в четвер, 4 лютого, в матчі відбору на чемпіонат Європи-2021 крупно обіграла команду Португалії – 58:87.

Джерело: 24 канал

Португалія – Україна 58:87

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Через пандемію коронавірусу матч пройшов без глядачів в так званому міхурі в португальському містечку Матозіньюш.

У першій чверті українки здобули 5 очок переваги. Далі була рівна друга чверть. А от у третій чверті українським баскетболісткам вдалося збільшити свою перевагу до 18 очок. Її вони змогли втримати у четвертій чверті зустрічі.

Найрезультативнішими гравцями у "жовто-синіх" стали Христина Філевич (29 очок), а також капітан команди Аліна Ягупова (17 пунктів і 14 передач).