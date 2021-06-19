Португалія – Німеччина: де дивитися топ-матч Євро-2020

Другий тур у групі F на Євро-2020 супроводжуватиметься топ-матчем між збірними Португалії та Німеччини. Поєдинок фаворитів турніру пройде 19 червня, його можна переглянути в Україні.
Португалія – Німеччина: де дивитися матч Євро-2020
Зустріч між збірними Португалії та Німеччини відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:00.
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Переглянути матч в Україні поціновувачі футболу зможу по телевізору та онлайн. Транслюватимуть поєдинок канали:
- Футбол 1
- Футбол 2
Початок трансляції о 18:50.Дивитися онлайн матч Португалія – Німеччина можна буде на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.
- У першому поєдинку на Євро-2020 Німеччина мінімально поступилася Франції з рахунком 0:1.
- Збірна Португалії своєю чергою здобула переконливу перемогу 3:0 над командою з Угорщини.