Португалія – Німеччина: де дивитися топ-матч Євро-2020

19 червня 2021 , 02:07
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Другий тур у групі F на Євро-2020 супроводжуватиметься топ-матчем між збірними Португалії та Німеччини. Поєдинок фаворитів турніру пройде 19 червня, його можна переглянути в Україні.

Португалія – Німеччина: де дивитися матч Євро-2020

Зустріч між збірними Португалії та Німеччини відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Читайте також Чи зможе Португалія взяти гору над Німеччиною Льова: прогноз на топ-матч Євро-2020

Переглянути матч в Україні поціновувачі футболу зможу по телевізору та онлайн. Транслюватимуть поєдинок канали:

  • Футбол 1
  • Футбол 2

Початок трансляції о 18:50.

Дивитися онлайн матч Португалія – Німеччина можна буде на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.
Автор: Олег Васьків