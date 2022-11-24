Матч збірної Португалії привертає до себе увагу персоною Кріштіану Роналду. Про нього зараз говорять більше, аніж про всю збірну. Перед перервою на ЧС-2022 він дав скандальне інтерв'ю про Манчестер Юнайтед, після чого англійський клуб вирішив розірвати з ним контракт достроково.

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Є й питання до того, як Роналду почуває себе в збірній Португалії на фоні цієї ситуації.

Збірна Гани на цьому фоні виглядає "андердогом", який може боляче покусати. Цей чемпіонат світу вже показав, що навіть відверті аутсайдери можуть перемогти "футбольного Голіафа". А "чорні зірки" мають у своєму складі достатньо кваліфікованих гравців. І команда цілком може поборотися за вихід з групи.

Матч Португалія – Гана розпочнеться о 18:00.

Відео трансляція матчу Португалія – Гана доступна за посиланням.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Португалія – Гана.

Португалія – Гана онлайн