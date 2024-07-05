Роналду проти Мбаппе: онлайн-трансляція матчу Португалія – Франція на Євро-2024

Збірні Португалії та Франції зіграють на чемпіонаті Європи 5 липня 2024. Трансляцію гри у Гамбургу можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У п'ятницю, 4 липня, на Євро-2024 відбудуться дві зустрічі 1/4 фіналу. На вечір винесена гра у Гамбурзі, де збірна Португалії поміряється силами із Францією, пише 24 Канал.

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Битва атакувальних команд

Команда Дідьє Дешама сприймалась одним із фаворитів чемпіонату Європи. Втім наразі Мбаппе і компанія скоріше розчаровують фанатів. "Ле Бле" забили всього три м'ячі, два з яких були автоголами від суперника.

Ще один гол французи оформили з пенальті. Тож попри надійну гру в захисті (лише один пропущений гол) "Ле Бле" не реалізують свій потужний атакувальний потенціал.

Схоже можна сказати і про Португалію. Підопічні Роберто Мартінеса вразили лише у матчі з Туреччиною (3:0). Натомість перемога над чехами далась лише у компенсований час, грузинам лузітани програли, а скромну Словенію пройшли лише по пенальті.

Тепер же ці дві збірні мають визначити долю путівки у півфінал. Португальці підійшли до матчу без втрат, тоді як Франції доведеться обійтись без Адрієна Рабьо. Основний центрхав перебрав жовтих карток.

Орієнтовні склади:

: Кошта – Канселу, Пепе, Діаш, Мендеш – Пальїнья, Вітінья – Бернарду Сілва, Фернандеш, Леау – Роналду.: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Ернандес – Канте, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Тюрам.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Португалія – Франція користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також зустріч наживо можна буде побачити на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Португалія – Франція. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.